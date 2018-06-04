Украинский теннисист Стаховский: когда слышу русскую речь, хочется задушить

Украинский теннисист Сергей Стаховский признался, что испытывает неприязнь к русскоговорящим. Как заявил спортсмен, у него возникает желание задушить собеседника.

«У меня еще есть предубеждение к русскоязычным — это так. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил», — сказал Стаховский во время интервью 112.ua.

После этого Стаховский засмеялся и сказал, что пошутил. В то же время спортсмен заметил, что считает спорт неотделимым от политики.

Лучшим результатом Стаховского в рейтинге ATP было 42-е место. За свою карьеру он выиграл четыре титула, неоднократно участвовал в турнирах «Большого шлема».