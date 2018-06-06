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Чилич: никогда не улучшал что-то в столь короткий срок так, как игру на грунте

Чилич: никогда не улучшал что-то в столь короткий срок так, как игру на грунте
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Хорват Марин Чилич оценил собственную игру на грунтовом покрытии.

«Признаюсь, грунт — не самое любимое моё покрытие. Тем не менее я чувствую, что за последние полтора года я существенно улучшил свою игру именно на грунте. Впервые настолько улучшил отдельно взятый компонент в столь краткие сроки», – цитирует Чилича официальный сайт «Ролан Гаррос».

В четвертьфинальном поединке Открытого чемпионата Франции Марин Чилич (3) встретится с представителем Аргентины Хуаном-Мартином дель Потро (5). В случае победы хорват превзойдёт свой лучший результат на парижских кортах – в прошлом году ему удалось дойти до 1/4 финала.

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