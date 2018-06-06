Победительница матча Халеп — Мугуруса будет первой ракеткой мира

Румынка Симона Халеп (1) в полуфинале «Ролан Гаррос» встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (3). Победительница этого поединка гарантирует себе звание первой ракетки мира в обновлённом рейтинге WТА от 11 июня. Напомним, что в четвертьфинале Симона одолела немку Анжелику Кербер, а Гарбинье уверенно переиграла россиянку Марию Шарапову.

Мугуруса уже была первой ракеткой мира с 11 сентября по 8 октября 2017 года, а Халеп впервые возглавила женскую табель о рангах 9 октября и пробыла в звании лучшей теннисистки мира до 8 января 2018-го. 26 февраля она вернула себе первое место, на котором располагается до сих пор.