Веснина: мы с Макаровой должны были стать первыми в мире, и это произошло

Россиянка Елена Веснина, которая в понедельник, 11 июня, возглавит парный рейтинг WТА вместе со своей соотечественницей Екатериной Макаровой, в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым поделилась впечатлениями от нового достижения в карьере.

«Мы очень долго шли к этому с Катей, и уже казалось, что эта цель никогда не будет достигнута, потому что постоянно происходили какие-то досадные поражения, травмы. Если посмотреть на количество турниров, которые мы с Катей играем вместе, оно очень мало, по сравнению с другими теннисистками. Мы играем только турниры «Большого шлема» и «Мастерсы», а у многих других теннисисток, таких как Чань/Маттек-Сэндс, Бабош/Младенович, турниров больше и очков соответственно, они могут набрать гораздо больше. Так что вся эта гонка за очками была очень нервозной.

Я очень рада, что у нас с Катей получилось достигнуть этой цели, потому что мне кажется, что мы достойны этого, на протяжении стольких лет мы вместе играли. Наверное, это одна из тех целей, я бы даже сказала мечта, которую хотелось достигнуть. Когда уже выйдет официальный рейтинг в понедельник, тогда уже можно будет сказать, что эта одна из важнейших целей, которая у нас была, достигнута. Мы должны были стать первыми ещё в Риме, но там случилась такая непредвиденная ситуация, что мы даже не смогли выйти на корт из-за здоровья Кати. Вот тогда уже закрались какие-то сомнения: «Ну что такое, никак у нас не получается, всё время что-то происходит». Всё могло закончиться ещё тогда. Но всё хорошо, что хорошо кончается. Мы очень рады.

Я на самом деле не следила за результатами Бабош с Младенович, знала только, что Бабош претендует на эту строчку. Мне сказали на пресс-конференции ещё в Париже. Но до какого раунда ей надо дойти и какой круг они сегодня играли – так пристально не следила. Мы должны были стать первыми в мире за такое количество лет. Так оно в итоге и произошло, так случилось. Дальше у нас в планах с Катей совместное выступление на травяных турнирах в Истбурне и Уимблдон", — сказала Веснина.