Сафин – о поражении в полуфинале «РГ»-2002: я был слишком молод и глуп

Бывший российский теннисист Марат Сафин рассказал, что до сих пор жалеет о своих результатах на «Ролан Гаррос». Россиянин так и не сумел выиграть Открытый чемпионат Франции по теннису, а лучший шанс упустил в 2002 году, когда дошёл до полуфинала.

«В 2002 году я вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». В полуфинале я играл с Хуаном-Карлосом Ферреро и проиграл. Тогда я был слишком молод и глуп! Готов сказать об этом честно. Это одно из самых больших разочарований и уроков в жизни: нужно окружать себя правильными людьми. У меня был шанс выиграть тот турнир. В финал вышел Альберт Коста. При всём уважении к нему, но его можно было обыгрывать. Я бы мог долго говорить о том розыгрыше «Ролан Гаррос», но это больная тема для меня.

Удивительным был розыгрыш «Ролан Гаррос» в 1998 году. Я не думал, что сумею пройти даже до второго раунда квалификации (в результате Сафин в основной сетке турнира обыграл Андре Агасси и Густаво Куэртена – действующего чемпиона. – Прим. «Чемпионата»). Это было просто чудо! В четвёртом круге я проиграл Седрику Пьолину, хотя должен был выиграть тот матч. Он здорово играл, был намного старше меня, на 13 лет старше или около того. За него все болели на трибунах. Я проиграл важное очко в пятом сете, чего делать было нельзя», — цитирует Сафина Eurosport.