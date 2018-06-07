Александрова вошла в состав участниц турнира в Хертогенбосхе

Украинка Леся Цуренко и представительница Германии Сабина Лисицки снялись с турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) который пройдёт с 11 по 17 июня. В состав участниц турнира вошли австралийка Айла Томлянович, россиянка Екатерина Александрова и представительница Словакии Виктория Кужмова.
Действующей победительницей турнира в Хертогенбосхе является эстонка Анетт Контавейт. В прошлогоднем финале она в двух партиях обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву со счётом 6:2, 6:3. Для Анетт это первый титул на соревнованиях WTA в карьере.
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