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Чеккинато снялся с соревнований в Штутгарте

Чеккинато снялся с соревнований в Штутгарте
Теннис / ATP

Итальянец Марко Чеккинато отказался от выступлений на травяных соревнованиях в Штутгарте, которые стартуют уже в ближайший понедельник, 11 июня. Его место в основной сетке предположительно займёт босниец Мирза Башич.

Ранее о своих отказах сообщили испанец Давид Феррер и южнокореец Хён Чхун. Их места заняли россиянин Евгений Донской и представитель Узбекистана Денис Истомин. Также организаторы Mercedes Cup выдали двум теннисистам «уайлд-кард». Специальные приглашения получил немец Максимильян Мартерер и чех Томаш Бердых.

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