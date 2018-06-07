Чеккинато снялся с соревнований в Штутгарте

Итальянец Марко Чеккинато отказался от выступлений на травяных соревнованиях в Штутгарте, которые стартуют уже в ближайший понедельник, 11 июня. Его место в основной сетке предположительно займёт босниец Мирза Башич.



Ранее о своих отказах сообщили испанец Давид Феррер и южнокореец Хён Чхун. Их места заняли россиянин Евгений Донской и представитель Узбекистана Денис Истомин. Также организаторы Mercedes Cup выдали двум теннисистам «уайлд-кард». Специальные приглашения получил немец Максимильян Мартерер и чех Томаш Бердых.