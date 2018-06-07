Дель Потро: все неприятности остались в прошлом, теперь — я в полуфинале «РГ»

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) поделился эмоциями после победы над хорватом Марином Чиличем (3) со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3, 7:5 в четвертьфинале «Ролан Гаррос».



«Сейчас трудно подобрать какие-либо слова. У меня было три операции на левом запястье, я подумывал о завершении карьеры. К счастью, все неприятности остались в прошлом. Выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — прекрасный результат для меня и для моей команды. Поддержка семьи, друзей и болельщиков помогла мне добиться успеха. Я очень горжусь, что играю в теннис. Мне очень комфортно в Париже, большое спасибо!» — цитирует аргентинца официальный сайт турнира.



За выход в финал соревнований в столице Франции дель Потро поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (1).

Халеп обороняет свой трон. Матчи 12-го дня «Ролан Гаррос» Халеп и Мугуруса сразятся за финал «РГ» и звание первой ракетки мира. Продолжатся отложенные матчи Надаль – Шварцман и Чилич – дель Потро.