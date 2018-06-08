Веснина, Павлюченкова, Кузнецова и Хачанов рассказали о своих любимых турнирах

Россияне Елена Веснина, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, а также представительница Латвии Елена Остапенко рассказали о своих любимых турнирах. Елена Веснина призналась, что больше всего любит соревнования в Индиан-Уэллсе.
«Турнир находится в пустыне, но это невероятно красивая пустыня. Турнир очень круто организован. Он хорош как для зрителей, так и для игроков. Это большая редкость», — в частности, сказала Веснина.
Победительница Открытого чемпионата Франциии 2017 года Остапенко выделила турнир в Сеуле, Хачанов остановился на «Ролан Гаррос», Павлюченкова назвала турниры в Мадриде и Риме, а Кузнецова похвалила организацию всех соревнований «Большого шлема».
Видео доступно на «Чемпионате».
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