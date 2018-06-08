Хэмилтон: почему Шарапова и другие белые теннисистки получают больше Уильямс?

Чемпион мира в гонках Формула-1 британец Льюис Хэмилтон поднял вопрос равноправия выплат в профессиональном спорте. Поводом для недовольства британца стало отсутствие девушек в топ-100 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов, составленных Forbes. Также Хэмилтон выразил негодование в связи с разницей в призовых у теннисисток.

«Серена Уильямс уже говорила о том, как всё сложно. Она играла против Марии Шараповой, добилась более высоких результатов, чем Шарапова, но получает меньше неё. И то же самое касается многих других белых теннисисток, с которыми играла Серена. Они зарабатывают больше неё», — цитирует Хэмилтона Sputnik.

Сам британец занял 12-е место в списке Forbes с доходом $ 51 млн — Льюис Хэмилтон получил $ 42 млн от команды и $ 9 млн от персональных спонсоров.