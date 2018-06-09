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Надаль сыграет на соревнованиях категории АТР 500 в Пекине

Надаль сыграет на соревнованиях категории АТР 500 в Пекине
Теннис / ATP

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль принял решение сыграть на соревнованиях категории ATP 500 в Пекине. Десятикратному победителю «Ролан Гаррос» предстоит защита титула – в финале прошлогоднего розыгрыша он уверенно обыграл австралийца Ника Кирьоса.

Своё решение Надаль озвучил в специальном видео, которое он записал специально для организаторов соревнований и болельщиков.

Открытый чемпионат Китая пройдёт на хардовых кортах в период с 29 сентября по 7 октября. Рекордсменом по количеству побед на турнире является серб Новак Джокович – шесть.

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