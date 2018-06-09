Мельникова обыграла Морозову и вышла в финал квалификации в Хертогенбосхе

Россиянка Марина Мельникова (12) пробилась во второй, финальный раунд квалификации турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), одолев белоруску Лидию Морозову на тай-брейке решающей партии — 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).



Поединок продолжался 2 часа 19 минут. Мельникова 1 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Морозовой 4 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. Эйсов у Лидии не было.



За место в основной сетке Мельникова поспорит с чешкой Терезой Мартинцовой (3), которая победила шведку Корнелию Эмили Листер со счётом 7:6 (7:2), 6:4.