Веснина, Макарова, Павлюченкова, Хачанов — о первых теннисных воспоминаниях

Российские игроки Елена Веснина, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова, Карен Хачанов и латвийка Елена Остапенко рассказали телеканалу Eurosport о своих первых воспоминаниях, связанных с теннисом.



«Я почему-то очень отчётливо помню финал Евгения Кафельникова со Штихом на „Ролан Гаррос“. Мне тогда было десять лет, и я впервые смотрела матч в прямом эфире. Также я помню матчи Пита Сампраса и Андре Агасси — их противостояние у меня как-то отложилось в голове. А из женских матчей — Штеффи Граф, Мартина Хингис и какие-то матчи Моники Селеш. То есть у меня нет там отдельно первого матча, но этих игроков я запомнила больше всех», — рассказала Веснина.



«Это был год 1996-й или 1997-й. Уимблдон, Агасси. У меня ведь папа был тренером, он начал меня тренировать. Агасси у него был как пример техники. Он меня учил, что надо выполнять форхенд, как Агасси. Кажется, у меня не получалось, но я старалась играть как Агасси», — призналась Павлюченкова.



«Наверное, когда Марат играл в Австралии. Мне было лет девять — десять. Тогда я и начал следить за теннисом», — вспомнил Хачанов.

«Я ходила на „Кубок Кремля“. Это были первые матчи, которые я смотрела вживую. Тогда играли Тозья, Новотна, Мартина Хингис, Анна Курникова. Это, наверное, мои первые воспоминания», — сказала Макарова.

«Именно конкретного матча нет. Но в принципе, когда я была маленькой, смотрела большинство матчей Серены Уильямс, потому что она была моим кумиром. Мне очень нравилось смотреть, как она играет. Она вдохновляла меня, и её эмоции на корте были очень необычными. Всегда было интересно наблюдать за ней», — рассказала Остапенко.