Сафин и Кафельников в финале Турнира легенд сыграют с Ферреро и Корретхой

Стали известны соперники россиян Марата Сафина и Евгения Кафельникова по финальному матчу Турнира легенд, проходящего в рамках «Ролан Гаррос». За победу на соревнованиях Сафин и Кафельников поспорят с испанцами Хуаном-Карлосом Ферреро и Алексом Корретхой, которые в субботу победили французов Себастьяна Грожана и Микаэля Льодру со счётом 6:4, 6:2.
Ранее Корретха и Ферреро победили американца Джеймса Блэйка и австралийца Марка Филиппуссиса со счётом 7:5, 3:6, [10:8].
Финальный матч пройдёт 10 июня вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен.
Кафельников и Сафин вышли в финал Турнира легенд на «Ролан Гаррос»
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