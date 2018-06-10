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Сафин и Кафельников в финале Турнира легенд сыграют с Ферреро и Корретхой

Сафин и Кафельников в финале Турнира легенд сыграют с Ферреро и Корретхой
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Стали известны соперники россиян Марата Сафина и Евгения Кафельникова по финальному матчу Турнира легенд, проходящего в рамках «Ролан Гаррос». За победу на соревнованиях Сафин и Кафельников поспорят с испанцами Хуаном-Карлосом Ферреро и Алексом Корретхой, которые в субботу победили французов Себастьяна Грожана и Микаэля Льодру со счётом 6:4, 6:2.

Ранее Корретха и Ферреро победили американца Джеймса Блэйка и австралийца Марка Филиппуссиса со счётом 7:5, 3:6, [10:8].

Финальный матч пройдёт 10 июня вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен.

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