Сафин и Кафельников в финале Турнира легенд сыграют с Ферреро и Корретхой

Стали известны соперники россиян Марата Сафина и Евгения Кафельникова по финальному матчу Турнира легенд, проходящего в рамках «Ролан Гаррос». За победу на соревнованиях Сафин и Кафельников поспорят с испанцами Хуаном-Карлосом Ферреро и Алексом Корретхой, которые в субботу победили французов Себастьяна Грожана и Микаэля Льодру со счётом 6:4, 6:2.



Ранее Корретха и Ферреро победили американца Джеймса Блэйка и австралийца Марка Филиппуссиса со счётом 7:5, 3:6, [10:8].



Финальный матч пройдёт 10 июня вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен.

Кафельников и Сафин вышли в финал Турнира легенд на «Ролан Гаррос»