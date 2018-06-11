Веснина и Макарова стали первыми ракетками мира в парном разряде

В обновлённой версии парного рейтинга WTA от 11 июня на первую строчку впервые поднялись россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова. Чемпионки «Ролан Гаррос» чешки Катержина Синякова и Барбора Крейчикова расположились на шестой и 11-й позициях соответственно.
Парный рейтинг WTA. 11 июня
1 (2). Екатерина Макарова (Россия) — 8000.
1 (2). Елена Веснина (Россия) — 8000.
3 (1). Чань Латиша (Китайский Тайбэй) — 7745.
4 (4). Тимя Бабош (Венгрия) — 7320.
5 (6). Андреа Главачкова (Чехия) — 6100.
6 (10). Катержина Синякова (Чехия) — 5600.
7 (7). Барбора Стрыцова (Чехия) — 5220.
8 (8). Кристина Младенович (Франция) — 4636.
9 (5). Эшли Барти (Австралия) — 4565.
10 (12). Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) — 4380.
11 (24). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4370.
«Мы давно к этому шли». Веснина и Макарова возглавят парный рейтинг
Веснина и Макарова выступают вместе уже шесть лет. После «Ролан Гаррос» лучший российский дуэт впервые поднимется на вершину рейтинга.