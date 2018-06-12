Т. Надаль: я не мог представить, что Рафа за свою карьеру добьётся столь многого

Дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал победу племянника на Открытом чемпионате Франции 2018 года. Первая ракетка мира в финале обыграл австрийца Доминика Тима и стал 11-кратным победителем «Ролан Гаррос».

«Я не мог представить, что Рафа за свою карьеру добьётся столь многого, особенно на „Ролан Гаррос“. Это больше, чем просто невероятно. Ему вновь удаётся выступать просто блестяще. Я видел, как он побеждает вновь и вновь, но это всё равно нечто особенное для меня. Я знаю, что он сражается, несмотря на огромное давление и большие ожидания. Он не хочет подвести своих болельщиков.

Когда он выиграл свой первый «Ролан Гаррос», кто-то сказал мне: «Рафа завоюет ещё немало этих трофеев». Трудно было представить, что он ещё 10 раз выиграет в Париже, но ему это удалось. Он работает изо всех сил и всегда старается поднимать свою игру на новые высоты.

В первом сете финала борьба была упорной. Доминик сражался до последнего гейма, но затем Рафа начал диктовать условия на корте. В теннисе всё может измениться моментально. То же самое было в матче с дель Потро. В первом сете он оказывал отчаянное сопротивление, а затем Рафу было не остановить.

Рафа отлично провёл турнир, но самое важное — финал. Помню его финал с Федерером в 2008-м. В том году Рафа играл невероятно здорово, но никто бы этого не запомнил, если бы он проиграл финал. Здорово доходить до финала турнира «Большого сета», не проиграв ни гейма, но главное — выиграть последний матч.

В последние две недели уровень игры Рафы был невероятно высок. Посмотрим, сможет ли он вновь сыграть так через год", — цитирует Надаля официальный сайт тура.