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Федерер: Мирка подумала о том, что я наконец-то убрался из дома

Федерер: Мирка подумала о том, что я наконец-то убрался из дома
Теннис / ATP

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер ответил на вопрос болельщика о том, что подумала Мирка, когда он вернулся к соревнованиям. Напомним, что Федерер не принимал участия в турнирах с конца марта, когда проиграл австралийцу Танаси Коккинакису в стартовом матче «Мастерс 1000» в Майами, где защищал прошлогодний титул.

«Мирка подумала: „Наконец-то он убрался из дома“, — написал Федерер в своём „твиттере“.

Роджер на этой неделе выступает на турнире ATP 250 в Штутгарте (Германия), где в первом матче сыграет с немцем Мишей Зверевым.

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