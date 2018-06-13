Удары Шараповой и Павлюченковой претендуют на звание лучшего по итогам мая

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар мая 2018 года». На эту награду претендуют чешка Петра Квитова (Мадрид), румынка Симона Халеп (Рим), россиянки Мария Шарапова (Мадрид) и Анастасия Павлюченкова (Страсбург), а также представительница Германии Анжелика Кербер (Рим).



Оценить претендентов и проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.

Голосование по этой номинации завершится 14 июня. Победительница будет объявлена в пятницу, 15 июня. Также будут определены лучший игрок и прорыв месяца.

По итогам апреля лучшим был признан удар Шараповой на турнире в Штутгарте.