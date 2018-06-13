13 июня в Штутгарте (Германия) пройдёт матч второго круга, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер (1) и представитель Германии Миша Зверев. Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени. По личным встречам впереди вторая ракетка мира — 5-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — М. Зверев в Штутгарте.



Победитель этого поединка за выход в полуфинал турнира в Штутгарте поспорит либо с аргентинцем Гидо Пельей, либо с сильнейшим в противостоянии канадца Дениса Шаповалова (6) и индийца Праджнеша Гуннесварана (Q).

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.