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Крунич стала первой четвертьфиналисткой турнира в Хертогенбосхе

Крунич стала первой четвертьфиналисткой турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA

Сербская теннисистка Александра Крунич, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под седьмым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Нидерландов Бибиан Схофс (WC) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Александра 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Хертогенбосхе Крунич поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Хертогенбосх (ж) 2018. 2-й круг
13 июня 2018 года, среда. 12:10 МСК
Бибиан
Схофс
Александра
Крунич
5:7 2:6
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