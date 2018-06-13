Крунич стала первой четвертьфиналисткой турнира в Хертогенбосхе

Сербская теннисистка Александра Крунич, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под седьмым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Нидерландов Бибиан Схофс (WC) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Александра 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету 2 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Хертогенбосхе Крунич поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.