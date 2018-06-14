Шарапова — 4-я по количеству эйсов в грунтовом сезоне и 8-я по рейтинговым очкам

Официальный сайт WTA подвёл итоги грунтовой части сезона. По количеству выигранных матчей лучшими стали бельгийка Элисе Мертенс и румынка Симона Халеп, одержавшие по 16 побед. Элисе — в 18 матчах, Симона — в 19. По 15 побед одержали чешка Петра Квитова (в 18 матчах) и голландка Кики Бертенс (в 20).

Больше всего рейтинговых очков на грунте заработала Халеп — 2900. На втором месте американка Слоан Стивенс — 1527, на третьем — чешка Петра Квитова — 1412. Россиянка Мария Шарапова — восьмая (996).

По количеству эйсов в грунтовом сезоне лучшей стала чешка Кристина Плишкова — 108 в 15 матчах. Шарапова — четвёртая (77 в 14).

«На Уимблдоне Шарапова может выступить даже лучше, чем в Париже» Екатерина Бычкова в своей колонке — о заслуженном успехе Халеп, выступлениях Шараповой и Касаткиной, счётчике времени и 11-м титуле Надаля.