А.Зверев: пытаюсь конкурировать с Надалем и Федерером, но они сейчас лучшие

Третья ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал свои попытки составить конкуренцию испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру.



«Надаль и Федерер – два лучших игрока всех времён. Я пытаюсь конкурировать с ними, но сейчас они лучшие. Я прав, потому что знаю это. Тем не менее мне удалось выиграть несколько крупнейших турниров в мире и продолжаю бороться с ними. Мы все входим в список лучших игроков мира и сражаемся друг с другом», – цитирует Зверева World Tennis USA.



Статистика личных встреч 21-летнего Зверева с обоими теннисистами отрицательная – 2-3 против Федерера и 0-5 против Надаля.

А. Зверев не уверен, что сыграет на турнире в Галле