Федерер: я понимаю, что конец моей карьеры стал ближе

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», 36-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер оценил возможность завершения карьеры в скором будущем.

«Я понимаю, что конец моей карьеры стал ближе. Но я не знаю, когда он наступит. Это будет интересно и весело. Особенно проводить время с детьми. Конечно, когда они пойдут в школу, всё станет серьёзнее. Мне любопытно, как всё сложится. Но я убеждён, что всё будет как надо», — приводит слова Федерера Daily Express.

В случае выхода в финал турнира в Штутгарте (Германия) уроженец Базеля на следующей неделе вновь станет первой ракеткой мира. В четвертьфинале он сыграет с победителем матча Гидо Пелья (Аргентина) — Праднеш Гуннесваран (Индия).