Остин: думаю, для всех будет лучше, если Серена попадёт в посев на Уимблдоне

Известная в прошлом американская теннисистка Трэйси Остин, победившая на US Open в одиночном разряде в 1979 и 1981 годах, а также на Уимблдоне в смешанном разряде в 1980-м, оценила перспективы на Уимблдоне 23-кратной победительницы соревнований «Большого шлема» Серены Уильямс.

«Ключевое значение будет иметь посев. Сможет ли Уимблдон выйти из плоскости и предоставить Серене место в посеве? В рейтинге она располагается около 200-го места, но при этом семь раз побеждала на Уимблдоне. Думаю, для Серены и других игроков будет лучше, если она попадёт в посев. Важное значение будет иметь и турнирная сетка», — приводит слова Остин Tennis World USA.