Рублёв снялся с турнира в Галле

Первая ракетка России Андрей Рублёв отказался от участия в травяных соревнованиях категории ATP-500 в Галле. В основной сетке турнира его место займёт представитель Туниса Малек Жазири.



20-летний россиянин пропустил практически всю грунтовую часть сезона из-за травмы спины. Свой последний официальный матч Андрей провёл в середине апреля, уступив во втором круге турнира в Монте-Карло Доминику Тиму из Австрии. Больше двух матчей кряду Рублёв в этом сезоне выигрывал лишь однажды – в самом начале января он смог выйти в финал турнира в Дохе, где уступил французу Гаэлю Монфису.



Два дня назад Рублёв анонсировал своё возвращение в своём «Твиттере».