Стосур проиграла 156-й ракетке мира во втором круге турнира в Ноттингеме

Австралийская теннисистка Саманта Стосур (WC) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Ноттингеме (Великобритания), в двух партиях проиграв хозяйке кортов Кэйти Бултер (WC) со счётом 6:7 (6:8), 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Саманта, занимающая 103-ю строчку в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету 156-й ракетки мира 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал Бултер поспорит с победительницей матча Эшли Барти (Австралия, 1) — Дуань Инъин (Китай).