Бултер: думаю, я хорошо справилась с нервами в матче со Стосур

Британская теннисистка Кэйти Бултер прокомментировала победу над австралийкой Самантой Стосур во втором круге турнира в Ноттингеме со счётом 7:6 (8:6), 6:1.

«Я очень рада, это огромный шаг вперёд для меня. Саманта — победительница турнира „Большого шлема“. Я впервые обыграла соперницу такого уровня. Второй сет прошёл очень быстро, а в первом мне пришлось изрядно потрудиться для победы. Думаю, я хорошо справилась с нервами и нашла путь к победе.

Я так рада выступать на турнире такого уровня. У меня не так часто появляется такая возможность. Думаю, я отлично использовала свой шанс. Очень рада победе и выходу в четвертьфинал", — цитирует Бултер официальный сайт тура.

Стосур проиграла 156-й ракетке мира во втором круге турнира в Ноттингеме