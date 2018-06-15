Штих: мы ведём переговоры с Джоковичем об участии в турнире в Гамбурге

Директор турнира в Гамбурге Михаэль Штих сообщил, что ведёт переговоры об участии в турнире с сербом Новаком Джоковичем. Соревнования пройдут с 23 по 30 июля.

«Я вошёл в директорат турнира в 2009 году и столь сильного состава участников у нас ещё не было. Доминик Тим — лучший по игре на грунте после Рафы Надаля, а также Диего Шварцман, Пабло Карреньо-Буста и Люка Пуи. Но я очень хочу пригласить на турнир ещё и Новака Джоковича. Мы ведём переговоры, но нужно немного подождать», — приводит слова Штиха Tennis World USA.

31-летний уроженец Белграда на прошедшем Открытом чемпионате Франции дошёл до четвертьфинала.