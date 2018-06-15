17 эйсов помогли Соболенко обыграть Томлянович на турнире в Хертогенбосхе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты. Арина 17 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал Соболенко поспорит с победительницей матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 3).