Кудерметова в двух сетах проиграла Крунич в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) не смогла пробиться в полуфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в двух партиях проиграв представительнице Сербии Александре Крунич, посеянной под седьмым номером, со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. 21-летняя россиянка 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Александры 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 брейка.



За выход в финал соревнований в Хертогенбосхе Курнич поспорит с победительницей поединка Коко Вандевей (США, 1) — Элисон Риске (США).