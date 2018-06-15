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Кудерметова в двух сетах проиграла Крунич в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Кудерметова в двух сетах проиграла Крунич в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) не смогла пробиться в полуфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в двух партиях проиграв представительнице Сербии Александре Крунич, посеянной под седьмым номером, со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. 21-летняя россиянка 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Александры 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в финал соревнований в Хертогенбосхе Курнич поспорит с победительницей поединка Коко Вандевей (США, 1) — Элисон Риске (США).

Хертогенбосх (ж) 2018. 1/4 финала
15 июня 2018 года, пятница. 12:10 МСК
Вероника
Кудерметова
Александра
Крунич
2:6 2:6
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