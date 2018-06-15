Пуи обыграл Истомина и стал первым полуфиналистом турнира в Штутгарте

Француз Люка Пуи (2) в матче 1/4 финала травяных соревнований в Штутгарте сумел сломить сопротивление представителя Узбекистана Дениса Истомина – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.



Матч продолжался 2 часа 5 минут. На счету француза 20 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 12 имевшихся. Истомин отметился 6 подачами навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного из 4 брейк-пойнтов.



Пуи стал первым полуфиналистом соревнований и в следующем раунде встретится с победителем пары Милош Раонич (Канада, 7) – Томаш Бердых (Чехия, 3).