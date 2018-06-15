Федерер: в следующем матче не смогу не думать о первом месте в рейтинге

Швейцарец Роджер Федерер, переигравший в четвертьфинале турнира в Штутгарте аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:4, 6:4, прокомментировал ход встречи.

«Я контролировал игру и хорошо подавал. В течение всего матча я не давал Гидо много возможностей завязать борьбу в розыгрышах на моей подаче, за исключением двух последних геймов. Рад, что хорошо чувствовал ритм сегодня. Я старался играть агрессивно. Думаю, это сработало.

Я не думал о том, что в понедельник могу стать первой ракеткой мира, я был полностью сосредоточен на игре. Уверен, что в следующем матче я в любом случае буду думать об этом. Нельзя играть в матче за первое место в рейтинге и не думать об этом», — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.