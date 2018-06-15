Томич: чувствую, что огромная работа была проделана не зря

Австралиец Бернард Томич, переигравший в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:4, 7:6 (7:3), поделился впечатлениями от достигнутого успеха.

«Я чувствую себя хорошо, особенно учитывая, что пришлось пройти квалификацию. Когда ты играешь в отборочных соревнованиях и выигрываешь несколько сетов, то получаешь уверенность в себе и настраиваешься на позитивный лад. Это произошло со мной на Уимблдоне-2011.

Чувствую, что огромная работа была проделана не зря. Мне нравится играть на траве, я ощущаю себя очень комфортно на этом покрытии», — приводит слова Томича официальный сайт АТР.