Цонга: врачи просят меня быть терпеливым

Француз Жо-Вильфрид Цонга рассказал о ходе восстановления от травмы колена, из-за которой он был вынужден пропустить практически весь нынешний сезон.



«Всё идёт хорошо – я снова начинаю реабилитацию. Ранее я уже пытался начать восстановительные процедуры, но врачи меня полностью остановили. Они настояли на том, что отёк кости должен полностью зажить, прежде чем я начал предпринимать какие-то действия. Меня просят быть терпеливым. Надеюсь вернуться во время американского тура предшествующему US Open», – цитирует Цонгу World Tennis USA.