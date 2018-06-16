Нестор будет введён в канадский Зал славы

Экс первая ракетка мира в парном разряде канадец Даниэль Нестор будет введён в национальный теннисный Зал славы. Официальная церемония события состоится 5 августа – за сутки до старта Открытого чемпионата Канады, который станет для Нестора 30-м в карьере.



За 30-летнюю карьеру Даниэль выиграл 12 турниров «Большого шлема», олимпийское золото Сиднея в парном разряде и победил в 48 из 52 матчей за сборную Канады на Кубке Дэвиса. 45-летний теннисист завершит карьеру в конце нынешнего сезона и станет одним из немногих, кто попал в теннисный Зал славы Канады ещё будучи профессиональным игроком.



«Мне посчастливилось провести такую долгую и успешную карьеру. Мне не верится, что она подходит к концу, но я готов предоставить отдых своему телу и отдать всего себя своей семье», – цитирует Нестора World Tennis USA.