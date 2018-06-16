Конта: важно, что я борюсь за каждое очко

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала победу в четвертьфинале турнира в Ноттингеме над Далилой Якупович (6:4, 6:2). В полуфинале Конта сыграет с хорваткой Донной Векич.

«Матч был тяжёлым, дул ветер, я никогда раньше не играла с Якупович. Самое важное, что я сражаюсь за каждое очко. Мне нравится, что я получила возможность играть и дальше.

Что касается моей грядущей встречи с Векич, то у нас уже были классные матчи, настоящие битвы. Она отлично играет на траве. Я с нетерпением жду этого матча, будет здорово сыграть», — цитирует Конту Belfast Telegraph.