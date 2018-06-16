Шарди обыграл Эбдена и встретится с Гаске в финале турнира в Хертогенбосхе

Француз Жереми Шарди стал финалистом турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв австралийца Мэттью Эбдена в двух партиях — 6:4, 7:5.



Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Шарди выполнил 14 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Эбдена 4 подачи навылет, 5 двойных и 2 упущенных брейк-пойнта.



За титул Шарди поспорит с соотечественником, Ришаром Гаске (2), который в полуфинале победил другого австралийского теннисиста — Бернарда Томича (Q).