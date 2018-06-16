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Шарди обыграл Эбдена и встретится с Гаске в финале турнира в Хертогенбосхе

Шарди обыграл Эбдена и встретится с Гаске в финале турнира в Хертогенбосхе
Теннис / ATP

Француз Жереми Шарди стал финалистом турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв австралийца Мэттью Эбдена в двух партиях — 6:4, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Шарди выполнил 14 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Эбдена 4 подачи навылет, 5 двойных и 2 упущенных брейк-пойнта.

За титул Шарди поспорит с соотечественником, Ришаром Гаске (2), который в полуфинале победил другого австралийского теннисиста — Бернарда Томича (Q).

Хертогенбосх (м) 2018. 1/2 финала
16 июня 2018 года, суббота. 19:45 МСК
Жереми
Шарди
Мэттью
Эбден
6:4 7:5
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