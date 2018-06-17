Гаске завоевал 15-й титул накануне своего дня рождения, победив в Хертогенбосхе

Француз Ришар Гаске (2) стал чемпионом турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв своего соотечественника Жереми Шарди в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:5). Во второй партии Жереми вёл со счётом 5:3 и проиграл свою подачу с двойного сетбола.



Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. Гаске 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Шарди 5 эйсов, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.



Для Гаске, которому в понедельник, 18 июня, исполнится 32 года, это 15-й титул в карьере и первый после сезона-2016.

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