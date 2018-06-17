Кудерметова с «баранкой» проиграла Бонавентюр в квалификации турнира на Мальорке

Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение на старте квалификации турнира категории International на Мальорке (Испания), получив «баранку» во второй партии матча с бельгийкой Исалин Бонавентюр (11) — 4:6, 0:6.



Теннисистки провели на корте 51 минуту. Бонавентюр выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Кудерметовой 4 подачи навылет, 4 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.



В финале отборочных соревнований Исалин сыграет с немкой Антонией Лоттнер, которая победила свою соотечественницу Андреа Петкович (6) со счётом 6:2, 7:6 (7:3).