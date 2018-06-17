Федерер: здорово, что я наконец-то победил в Штутгарте

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу на турнире ATP 250 в Штутгарте, в финале которого он обыграл канадца Милоша Раонича со счётом 6:4, 7:6 (7:3).



«Я очень рад. Думаю, я хорошо провёл этот финал. В целом турнир мне удался, особенно с учётом того, что некоторое время я вовсе не играл. Это отличное возвращение в тур.



Наверное, в ключевые моменты я действовал чуть лучше. Здорово, что я наконец-то победил здесь, в Штутгарте. В последние годы я проиграл на этом турнире несколько равных матчей, но на этот раз всё сложилось в мою пользу, и я счастлив», — приводит слова Федерера официальный сайт тура.

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.