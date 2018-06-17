Крунич: то, как Флипкенс скрывала боль, вызывает у меня глубокое уважение

Сербка Александра Крунич прокомментировала свою победу над бельгийкой Кирстен Флипкенс в финале турнира в Хертогенбосхе со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1. Александра завоевала первый одиночный титул в карьере.



«Не знаю, как тебе удалось справиться с тем, чтобы скрывать боль. То, что по ходу матча ты совершенно не показывала, как сильно у тебя болит, вызывает у меня глубокое уважение. Уверена, многие девушки поступили бы иначе. Думаю, нас обеих можно считать чемпионками этого турнира.



Я рада, что смогла отыграться и вырвать победу. Я сильно нервничала, мне было тяжело играть. Я горжусь тем, что выстояла, и хочу сказать, что вы, болельщики, сильно помогли мне. Спасибо вам за поддержку. На этом турнире в целом отличная атмосфера, мне очень понравилось играть здесь.



Мой тренер сказала отличную вещь: „Иногда теннисный корт — это туалет, в котором ты смываешь всё накопившееся дерьмо“. Я очень горжусь ей, сегодня ей немало пришлось смывать. Спасибо, что поддерживаешь меня, и, надеюсь, это не последний титул», — приводит слова Крунич с церемонии награждения официальный сайт WTA.