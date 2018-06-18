Маррей: когда Кирьос сосредоточен, то он один из лучших теннисистов в мире

Британец Энди Маррей поделился ожиданиями перед возвращением на корт. В первом круге турнира в Лондоне он сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.



«Это будет очень тяжёлый матч. Когда он сосредоточен на игре, то является одним из лучших теннисистов в мире, особенно на траве. То, как он подаёт, как бьёт по мячу, делает его очень опасным соперником. Вряд ли у нас будет много длинных розыгрышей. С другой стороны, для моего тела сейчас большое количество коротких розыгрышей может быть неплохим вариантом.



Я соскучился по игре, по соревнованиям. За это время я потерял форму, набрал вес, сошёл с турнирных рельсов. Я хочу вернуться на корт и начать играть. Сейчас у меня нет абсолютно никаких ожиданий от себя — понимаю, что мне нужно время. В перспективе мне хотелось бы вернуться на вершину, но сейчас важнее снова начать играть и хорошо себя чувствовать.



Я не проводил матчей 11 месяцев. Не знаю, какие у меня будут ощущения после нескольких матчей подряд. Нужно грамотно составлять расписание, не играть слишком много, не перегружать организм. Он и так испытывал слишком большой стресс за годы моей карьеры. После первого матча будет видно, как я буду себя чувствовать», — цитирует Маррея официальный сайт тура.