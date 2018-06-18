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Гаске: каждая победа на турнире даётся непросто, и я горжусь этим трофеем

Гаске: каждая победа на турнире даётся непросто, и я горжусь этим трофеем
Теннис / ATP

Француз Ришар Гаске прокомментировал победу над соотечественником, Жереми Шарди, в финальном матче турнира ATP 250 в Хертогенбосхе со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Для Гаске этот титул стал 15-м за 30 сыгранных им финалов.

«Здорово снова завоевать титул. Я не побеждал на турнирах уже два года. Каждая победа на турнире ATP даётся непросто. Очень рад, что сумел выиграть здесь. Это отличный турнир, и я горжусь этим трофеем.

Играть против своего друга всегда непросто, но матчей с соотечественниками по ходу сезона случается немало. Тем не менее, хотя это далеко не первый раз, делать это нелегко», — приводит слова Гаске официальный сайт ATP.

Ришар завоевал титул накануне своего дня рождения — 18 июня ему исполняется 32 года.

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