Джокович сыграет в паре с Вавринкой на турнире в Лондоне

Серб Новак Джокович и швейцарец Стэн Вавринка получили «уайлд-кард» на турнир категории ATP 500 в Лондоне в парном разряде. Их первыми соперниками станут игроки, которые также чаше выступают в одиночке, чем в паре — чех Томаш Бердых и испанец Фернандо Вердаско. В четвертьфинале победители этого матча могут сыграть с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Суаресом (4).



Также в Лондоне сыграет австралиец Ллейтон Хьюитт, решивший в этом сезоне выступить на нескольких турнирах в парном разряде. Напарником капитана сборной Австралии в Кубке Дэвиса будет его соотечественник Ник Кирьос, а их первыми соперниками станут чемпионы «Ролан Гаррос» — французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю (3).



Отметим также, что американец Боб Брайан ещё восстанавливается после травмы, в связи с чем его брат-близнец Майк Брайан сыграет в паре с Джеком Соком.