Крунич: раньше я ненавидела играть на траве

Сербка Александра Крунич поделилась впечатлениями от победы над бельгийкой Кирстен Флипкенс в финале турнира в Хертогенбосхе со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.

«Раньше я ненавидела играть на траве. Но теперь я научилась двигаться и скользить на этом покрытии, так что чувствую себя гораздо лучше. Так здорово, что мне удалось выиграть турнир на траве! Это говорит о том, что моя разносторонняя игра иногда приносит результат. На траве играть даже легче из-за низкого отскока. С моим ростом это помогает.

Это был первый турнир травяного сезона. Мы все хотим попасть на Уимблдон и подготовиться как можно лучше. Но всегда приятно хорошо выступить и на других турнирах. Победа придаст мне уверенности.

Думаю, со времени проигранного финала в Гуанчжоу я улучшила свою подачу. Кроме того, я стала сильнее на приёме на травяном покрытии. Первые удары в розыгрышах определённо стали лучше. Я также стала сильнее психологически и выступаю стабильнее. Это самое важное для меня.

Я настроена позитивно и к предстоящему Уимблдону буду относиться как к рядовому турниру. Конечно, многое будет зависеть от жеребьёвки. Иногда тебе попадается соперница, которая великолепно играет на траве, и ты ничего не можешь поделать. Но сейчас у меня отличный настрой. С нетерпением жду Уимблдона. Также я сыграю на Мальорке. Это была отличная неделя для меня. Если я продолжу усердно работать, то могу добиться ещё многого", — цитирует Крунич официальный сайт тура.