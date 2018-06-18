Джокович: в последние минуты матча Сербии мне пришлось дважды сменить шорты

Серб Новак Джокович прокомментировал победу национальной команды своей страны над сборной Коста-Рики на чемпионате мира по футболу в России со счётом 1:0.

«В последние 15 минут матча мне пришлось дважды сменить шорты. Мы не попали на прошлый чемпионат мира и два последних чемпионата Европы, так что уже давно не могли насладиться играми такого уровня. Мы смогли здорово начать чемпионат. В зоне отдыха игроков в Лондоне все смотрят матчи.

Я дружу с Коларовым, который отметился прекрасным голом, и Неманьей Матичем. Футбол — это другой вид спорта, но у нас, как у спортсменов, много общего. Мы поддерживаем друг друга и можем поделиться опытом тренировок", — цитирует Джоковича AFP.

На пресс-конференции журналист сказал Новаку, что если он выйдет в финал Уимблдона, то будет вынужден пропустить решающий матч чемпионата мира по футболу, так как они пересекаются по времени.

«Правда? Я не знал этого. Как говорится, ваши слова да богу в уши. Я трижды выигрывал Уимблдон и здорово играл на этом турнире. Если я смогу вновь выйти в финал, то буду рад пропустить финал чемпионата мира», — сказал Новак.