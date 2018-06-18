Джокович в «Инстаграме» отправил трогательное послание жене

Сербский теннисист Новак Джокович в «Инстаграме» поздравил с днём рождения свою жену Елену. Их свадьба состоялась в 2014 году.

«Иногда странно поздравлять с днём рождения свою половинку через социальные сети. По крайней мере мне, не знаю, как вам, ребята. Но так как в этот важный день я не со своей семьёй, то могу позвонить им и разделить этот момент благодаря технологиям. Я невероятно благодарен за это и посылаю мою любовь любви всей моей жизни именно таким способом.

Это особое посвящение тебе, моя любовь. Я праздную твой день рождения и все твои достижения, прошлые и будущие. Ты потрясающий друг, жена, мать, учитель, лидер, предприниматель, филантроп. Я отмечаю то, что ты вдохновляешь столь многих людей во всём мире и являешься мощным рупором в продвижении образования. Я горжусь тем, что вижу, как ты становишься самым потрясающим человеком. Мне так повезло, что ты также помогла мне вырасти и была рядом со мной. Всегда. Навсегда. Люблю тебя", — написал Джокович.