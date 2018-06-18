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Шаповалов: хочу билеты в первый ряд на матч Маррея и Кирьоса

Шаповалов: хочу билеты в первый ряд на матч Маррея и Кирьоса
Теннис / ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился ожиданиями от старта турнира в Лондоне. Матч Шаповалова с представителем Люксембурга Жилем Мюллером откроет турнир в столице Англии.

«Здорово вновь оказаться здесь. Я с нетерпением ждал старт турниров на траве, особенно этих соревнований.
Будет интересно посмотреть и на матч Энди Маррея с Ником Кирьосом. Я бы хотел билеты в первый ряд. Ник играет в отличный теннис, я не уверен, что Маррей уже готов на сто процентов. Для Маррея матч с Кирьосом будет тяжёлым», — цитирует Шаповалова Daily Express.

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