Хасе отыграл тройной матчбол и одолел Соузу на турнире в Галле

Голландский теннисист Робин Хасе пробился во второй круг турнира в Галле (Германия), в трёх партиях одолев португальца Жоау Соузу со счётом 4:6, 7:5, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 22 минуты. Робин 12 раз подал навылет и реализовал 4 из 20 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка. Во втором сете португалец подавал на матч при счёте 5:4 и не реализовал тройного матчбола.

За выход в четвертьфинал турнира Хасе поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (4).