Гаврилова обыграла Цибулкову на старте турнира в Бирмингеме

Представляющая Австралию теннисистка Дарья Гаврилова вышла во второй круг турнира в Бирмингеме. В стартовом матче Гаврилова в двух сетах обыграла словачку Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Матч продолжался 1 час 45 минут. Гаврилова 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Цибулковой 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 1 брейк. Гаврилова вышла вперёд в противостоянии с Цибулковой – 2-1.

За выход в четвертьфинал Гаврилова сыграет с победительницей встречи Йоханна Конта (Великобритания) — Петра Квитова (Чехия, 4).